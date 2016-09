ST. ESTEVAM

Born:10.06.1947 Died:17.09.2016

Husband of late martha Magallhaes,Loving father/father-in-law of Gemira Dias (Auxiilluim High School)/Xavier Pires (Kuwait) & Geveena dias/Cillffton D’ Costa (UK).Funeral cortage will leave residence for St. Stephen’s Church, St. Estevam on 20.09.2016 at 3.30 p.m for Eucharistic Celebration & Burial.