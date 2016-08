Double crown for Naguesh Verenkar in BPS Table Tennis

Margao: Naguesh Verenkar bagged double crown in the BPS Major Ranking TableTennis tournament organised by BPS Sports Club at BPS indoor hall. Naguesh clinched boys Cadet and Sub-Jr singles titles. Dheeraj Rai and Prutha Parrikar clinched men’s and ladies singles title with wins over Kartik Ayer and Taniya Patil respectively. Final Results: (Mini Cadet boys)- Tanay Saldanha bt Akshan Lawande 11-9, 11-6, 7-11 10-12, 11-8 ; (Mini cadet girls)- Simran Kubal bt Trisha Hammanavar 11-6, 11-7, 9-11, 11-6 ; (Cadet boys)- Naguesh Verenkar bt Shantesh Mhapsekar 6-11, 7-11, 11-7, 11-9, 11-4, (Cadet girls)- Sneha Mesta bt Aalya Arora 11-8, 7-11, 9-11, 12-10, 13-11 ; (Sub-Jr boys)- Naguesh Verenkar bt Shantesh Mhapsekar 11-4, 11-7, 11-4, (Sub Jr. girls)- Sneha Rane bt Arya Divekar 15-17, 11-7, 7-11, 11-8, 12-10 ; (Junior girls)- Tania Patil bt Sneha Rane 7-11, 11-3, 11-5, 11-4 ; (Boys)- Wesley Do Rosario bt Kartik Ayer 11-5, 11-7, 8-11, 11-3 ; (Ladies singles)- Prutha Parrikar bt Tania Patil 13-11, 11-7, 11-8 ; (Men’s singles)- Dheeraj Rai bt Kartik Ayer 9-11, 11-3, 11-9, 11-7,11-5.[NT]